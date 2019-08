EsslingenDie Salucci-Höfe im Esslinger Stadtteil Weil nehmen so langsam erste Formen an. Für den Betrachter wird deutlich, welche Dimensionen das neue Wohnquartier in unmittelbarer Nähe zu Neckar-Center und Bundesstraße 10 haben wird. Das Projekt liegt nach Angaben des Bauunternehmens My Godel gut im Zeitplan und so werden aller Voraussicht nach die ersten Bewohner zum Jahreswechsel 2020/21 in die Neubauten einziehen können.

Auf ehemaligen Sportplätzen entstehen Miet- und Eigentumswohnungen nach dem Wohnraumversorgungskonzept der Stadt Esslingen, mit dem die Bedürfnisse von Mietern mit geringerem Einkommen ebenso berücksichtigt werden wie die von