Runden Geburtstag feiert das Merkel’sche Schwimmbad. Am 25. Mai 1907 wurde es von Stifter Oskar Merkel eröffnet, wird also 110 Jahre alt. Es ist eines der letzten erhaltenen Jugendstil- Bäder in Deutschland. Das Wasser im Mineral-Thermalbad stammt aus eigener Quelle in 165 Metern Tiefe. Die Saunalandschaft hat einen Dachgarten mit Blick auf die Burg: www.merkelsches-schwimmbad.de