Testen, ausprobieren und informieren lautete die Devise bei der Messe „ mein Leben!“, die zum ersten Mal in Esslingen stattfand. Rund 60 Aussteller haben am Wochenende im Neckar Forum ein kunterbuntes Paket rund um die Themen Gesundheit, Wellness und Sport geschnürt. Bei den Besuchern waren die kostenlosen Gesundheits- und Fitnesschecks besonders gefragt. Wertvolle Tipps für die eigene sportliche Betätigung gab es bei den Vorführungen auf der Bühne sowie an den Ständen. Und wer bereits gesundheitliche Probleme hat, erhielt Rat.

Beim Stand des Klinikums Esslingens bildete sich eine Schlange.