EsslingenG

enerationen von Elevinnen und Eleven haben Uta Stedlers durchaus auch als Charakterstärke interpretierbares Motto „Haltung für ein ganzes Leben“ in ihrer Ballettschule verinnerlicht. In zwei Galavorstellungen feierten sie mit ihren Lehrern und dem begeisterten Publikum am Sonntag im Schauspielhaus der WLB das 50-jährige Bestehen dieses Esslinger Urgesteins. Durch ihre kunstvollen Beiträge würdigten sie nicht nur Uta Stedlers Lebensleistung, sondern auch die Kontinuität des Konzepts, das seit fast 20 Jahren von ihrem Sohn Björn Stedler und dessen Frau Louise Day weitergetragen wird. 350 kleine und größere Tänzerinnen und Tänzer werden