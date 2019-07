EsslingenEs gibt kaum etwas Entzückenderes als Ballettschülerinnen im Kindergartenalter, die ihre ersten Schritte auf der Bühne tun und nach ihrem Auftritt ins Publikum winken. Zehn Jahre später haben sie sich zu grazilen Ballerinen entwickelt, die mit großem Ernst über die Bühne schweben und die Ausdrucksmöglichkeiten des klassischen Tanzes und seiner modernen Varianten perfekt ausloten. Die enorme Bandbreite zwischen Anfängern und Könnern stellte die Ballettschule Uta Stedler am Wochenende in ihrem Jahresprogramm unter Beweis, das in drei Vorstellungen auf der großen Bühne der WLB präsentiert wurde. Am Sonntagvormittag war das Schauspielhaus gut