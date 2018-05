Ballettschule Stedler feiert 50-jähriges Jubiläum

Ballettschule Uta Stedler feiert 50-jähriges Bestehen – Freude am Tanz im Mittelpunkt – 350 Schüler jeden Alters werden unterrichtet

Vor 50 Jahren hat die Tänzerin Uta Stedler im Untergeschoss des Esslinger Gemeindehauses am Blarerplatz eine Ballettschule eröffnet. Ein halbes Jahrhundertt später hat die Schule ihren Sitz in der Olgastraße. 350 Schülerinnen und Schüler frönen dort ihrer Freude am Tanzen.