Von Melanie Braun

Möglicherweise wird es in Esslingen bald Anbindungen an neue Fernbuslinien geben. Auf Antrag der CDU hat die Stadt bei einigen Busunternehmen angefragt, ob sie sich einen Halt in Esslingen vorstellen können. Mindestens zwei von ihnen sind durchaus interessiert. Allerdings kann sich die Stadt nur eine Haltestelle in Oberesslingen vorstellen, nicht aber am ZOB in der Innenstadt – doch etwa für Flixbus ist eine zentrale Lage ein höchst wichtiges Kriterium.

RVL bietet Halt in Oberesslingen an

Das Unternehmen ReiseLinienVerkehr (RVL) aus Waiblingen würde gern von Oberesslingen aus über Nürnberg und Leipzig nach Berlin fahren. Das habe man der Stadt jetzt vorgeschlagen, sagt Janusz Slotosch von der Disposition der Firma RVL. Man habe bereits einen Fahrplan ausgearbeitet, in dem ein Halt in Esslingen berücksichtigt sei, und könne ab Januar auf der neuen Strecke starten, falls die Stadt das wolle. Wenn der Halt genehmigt wird, will RVL die Verbindung möglichst bald anbieten – allerdings nur am Wochenende.

Auch der Branchenriese Flixbus hat Interesse an einer Anbindung Esslingens. Derzeit überlege man, inwiefern man das Streckennetz im kommenden Frühjahr und Sommer ausbauen könne: „In diesem Rahmen plant Flixbus auch einen Halt in Esslingen“, teilt das Unternehmen mit. Man kläre gerade die Details mit der Stadt. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Esslingen bald an unser europäisches Streckennetz anbinden könnten“, betont Flixbus.

ZOB ungeeignet

Allerdings scheint man sich noch nicht einig darüber zu sein, wo ein solcher Halt eingerichtet werden könnte. Denn die Stadt Esslingen hält den ZOB am Bahnhof für nicht geeignet. Dort gebe es keine Kapazitäten für diesen zusätzlichen Service. Schließlich gehe es dort jetzt schon recht eng zu, sagt Roland Karpentier, Sprecher der Stadt: „Wir sind schon am räumlichen Limit.“ Ein Fernbus, der einen Bussteig über einen längeren Zeitraum für einen Fahrgastwechsel belegen würde, sei hinderlich für die weitere Entwicklung des Nahverkehrs, heißt es aus dem Rathaus. „Das wäre mit großen Erschwernissen für die anderen Busse verbunden“, so Karpentier.

Bei Flixbus betont man dagegen, dass eine zentrale Lage und eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ein sehr wichtiges Kriterium für die Einrichtung eines neuen Haltepunkts sei. Denn 90 Prozent der Fernbusreisenden nutze vor oder nach der Busfahrt den öffentlichen Nahverkehr, das Fahrrad oder gehe zu Fuß. Auch für Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen sei die zentrale Lage ein entscheidendes Kriterium. Schön wäre es aus Sicht der Firma zudem, wenn es einen überdachten Wartebereich, Versorgungsmöglichkeiten und Toiletten an einem Fernbushalt geben würde.

Ob man sich auch einen Halt in Oberesslingen vorstellen könnte, will Flixbus noch nicht verraten. Die Stadtverwaltung hingegen hält den S-Bahnhof Oberesslingen in der Fritz-Müller-Straße für ideal – zumal hier bereits eine Fernbushaltestelle ausgewiesen sei. Hier und im Industriegebiet Sirnau halten Fernbusse auf zwei internationalen Linien: eine von Lüdenscheidt nach Serres in Griechenland und eine von Konstanz nach Przemysl in Polen.

Diese Haltestelle sei sowohl über die S-Bahnlinie 1 als auch über die Buslinien 102, 103, 104 und 121 an den lokalen und regionalen Verkehr angebunden, betont die Stadt. Zudem sei die Haltestelle auch gut mit dem Auto erreichbar und nicht weit entfernt von überregionalen Schnellstraßen.

Dein Bus ist offen für neuen Halt

Beim Unternehmen Dein Bus, das die Stadt ebenfalls angefragt hat, zeigt man sich generell offen für einen Halt in Esslingen. Allerdings sei man mit der Planung für das kommende Jahr noch nicht so weit, dass man eine konkrete Aussage dazu treffen könne, sagt der Geschäftsführer Christian Janisch. Prinzipiell seien kleine und mittelgroße Städte wie Esslingen wirtschaftlich durchaus interessant für Fernbusunternehmen – sofern die Infrastruktur passe. Man müsse zwar nicht immer zentral am Bahnhof positioniert sein, aber eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sei sehr wichtig: „95 Prozent unserer Fahrgäste haben kein Auto oder reisen nicht mit dem Auto an“, sagt Janisch. Die Situation in Esslingen kenne er allerdings noch nicht.

Bei der Stadt will man nun erst einmal die Rückmeldungen der Busunternehmen abwarten und die Ergebnisse dann dem Gemeinderat präsentieren – der muss dann entscheiden.

Haltepunkte von Fernbussen in der Umgebung

Flixbus: Der Branchenriese hat in der Region Stuttgart gleich mehrere Haltepunkte. Neben dem zentralen Fernbusbahnhof am Stuttgarter Flughafen werden auch Stuttgart-Vaihingen, Kornwestheim (Haltestelle Stuttgart Nord), Böblingen, Kirchheim (Teck) und Nürtingen angefahren. Auch Ziele wie Tübingen, Reutlingen und Metzingen hat Flixbus im Fahrplan integriert. Von den Halten könne man derzeit mehr als 250 Direktziele in Deutschland und Europa erreichen, teilt das Unternehmen mit.

Reiselinienverkehr (RVL): Der Waiblinger Anbieter hat derzeit nur eine Strecke im Portfolio. RVL fährt von Waiblingen über den Stuttgarter Flughafen, Nürnberg und Leipzig nach Berlin und wieder zurück – allerdings nur am Wochenende.

Dein Bus: Im Südwesten hat das Unternehmen derzeit nur eine Haltestelle in Stuttgart. Bis vor kurzem habe man auch in Tübingen und Reutlingen gehalten, sagt Geschäftsführer Christian Janisch. Doch wegen Fahrplanumstellungen habe man diese Ziele vorübergehend aus dem Programm genommen.

Anbindung: Nach Angaben der Stadt Esslingen kann der Fernbusbahnhof am Stuttgarter Flughafen mit der Linie 122 in 39 Minuten erreicht werden (30-Minuten-Takt).