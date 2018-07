Bald Bus zum Egert

Gut 100 Besucher bei Einwohnerversammlung – Kaum Chance für Pflegeheim – Option Anwohnerparken

Gute Aussichten für die Bürger vom Egert in Esslingen-Zell: Nach der Sommerpause will die Stadtverwaltung dem Gemeinderat Vorschläge für eine Buslinie in das Wohngebiet vorlegen. Dies erklärte der zuständige Bürgermeister Ingo Rust jetzt während der Einwohnerversammlung in Zell.