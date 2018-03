(do) - Bevor am Bahnhof ein neues Kapitel aufgeschlagen werden kann, muss das Alte weichen. Mit dem Abbruch der Bahnhofsgaststätte wurde in den vergangenen Tagen die Voraussetzung geschaffen, die Unterführung zu verlängern. Im weiteren Verlauf entsteht auf Gleis 1 eine neue Straße. Dieses Vorhaben ermöglicht es, den Stadteingang nachhaltig aufzuwerten.

Tiefbauamt und die vom Rathaus beauftragte Baufirma sind in den vergangenen Tagen mit großer Vorsicht ans Werk gegangen. Sie war angesagt, weil im Sommer in der schon damals zum Abbruch bestimmten Bahnhofsgaststätte ein Brand ausgebrochen war. Jetzt galt es,