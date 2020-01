EsslingenDer geflochtene Korb, in den die Verkäuferinnen hinter der Ladentheke die abgelehnten Kassenbons legen, ist nach nur einer Stunde voll. Das Gros der Kunden in der Bäckerei Conzelmann in Wäldenbronn will nun mal keinen Beleg. „Ich will den Kaffee nicht von der Steuer absetzen“, sagt ein Kunde mit einem Augenzwinkern. Doch andere schimpfen auch, berichtet Chefin Sidonie Conzelmann, die gemeinsam mit ihrem Mann Uwe den Betrieb mit drei Filialen leitet. Weniger als zehn Prozent der Kunden möchten ihr zufolge den Beleg, der auf umweltschädlichem Thermopapier gedruckt wird. Doch mit dem neuen Kassengesetz, das seit Jahresbeginn in Teilen greift, hat