EsslingenPünktlich um 21 Uhr wurde am Mittwochabend die B10 in Fahrtrichtung Göppingen zwischen der Ausfahrt Pliensauvorstadt und der Auffahrt Stadtmitte für den Verkehr gesperrt. Die Fahrzeuge wurden über die Karl-Pfaff-Straße und die Stuttgarter Straße umgeleitet. Der Grund: Einer der fünf Steinbögen der Pliensaubrücke, der die B10 an dieser Stelle überspannt, erhält bis Sonntagabend an der Unterseite eine neue Schicht aus Spritzbeton. Deshalb wird die B10 auch noch in den beiden Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag jeweils zwischen 21 und 6 Uhr gesperrt werden. Tagsüber wird zwischen 6 und 21 Uhr eine Fahrspur frei