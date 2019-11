Esslingen Selten waren die Aussichten für Schul­abgänger, einen Ausbildungsplatz zu finden, besser als in diesem Jahr: Während 3907 gemeldete Stellen im Kreis Esslingen sogar ein minimales Plus gegenüber dem Vorjahr bedeuten, ging die Zahl der Bewerber um 214 auf 3.019 zurück. Viele Schulabgänger hatten die Qual der Wahl – Ausbildungsbetriebe in weniger attraktiven Branchen hatten oft das Nachsehen. Und als die Berufsberater der Arbeitsagentur zum Start ins neue Ausbildungsjahr am 1. September Bilanz zogen, waren allein im Kreis Esslingen 458 Lehrstellen leer geblieben. Die jüngsten konjunkturellen Eintrübungen haben den regionalen Ausbildungsmarkt noch