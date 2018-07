Es kann nur einen geben: Auch anderthalb Monate nach dem Hangrutsch können Autos die Straße in Oberesslingen streckenweise nur in eine Richtung passieren.

Es kann nur einen geben: Auch anderthalb Monate nach dem Hangrutsch können Autos die Straße in Oberesslingen streckenweise nur in eine Richtung passieren. Foto: Bulgrin

Anzeige

Esslingen Der Autoverkehr auf der L 1192 ist immer noch beeinträchtigt. Die Landstraße verläuft entlang der Bahngleise und verbindet die beiden Esslinger Stadtteile Oberesslingen und Zell miteinander. Am 8. Juni war dort nach tagelangem, starkem Regen der Hang abgerutscht. Die Straße sowie die parallel verlaufende Bahnstrecke waren zeitweise für den Verkehr gesperrt. Heute, über einen Monat später, kann der Verkehr auf einem 15 Meter langen Streckenabschnitt auf Höhe der Max-Planck-Straße noch immer nur einspurig fließen. Eine Ampel gibt die Strecke im Wechsel für jeweils eine Richtung frei.

Das behindert den Verkehrsfluss und führt zu Wartezeiten, ist laut Christian Schwarz aber nötig. Der Leiter des Baureferats in Göppingen, einer Außenstelle des Regierungspräsidiums Stuttgart, sagt: „Das Gelände muss nach wie vor gegen Hangrutsch gesichert werden.“ Dafür hat seine Behörde zwei Maßnahmen ergriffen: Zum einen hat sie die Böschung jenseits der Straße mit Planen abgedeckt, damit kein weiterer Niederschlag das Erdreich aufweicht. Zum anderen hat sie auf einem zwei Meter breiten Streifen entlang des Fahrbahnrands Sandsäcke aufgeschichtet. Sie dienen als Bollwerk, damit Regenwasser nicht von der Straße in die abschüssige Böschung fließt. Die Sandsäcke verengen die Fahrbahn, sodass die besagte Ampel den Verkehr regeln muss.

Zuständig für Bau und Unterhalt der L 1192 ist das Land Baden-Württemberg. In seinem Auftrag erarbeitet das Regierungspräsidium Stuttgart derzeit ein Sanierungskonzept. Denn bevor die Bauarbeiten beginnen können, muss zunächst der Baugrund untersucht werden. Mit dieser Aufgabe hat das Regierungspräsidium ein Ingenieurbüro betraut. Das Büro soll laut Schwarz herausfinden, aus welchen Substanzen der Boden besteht, welche Dichte sie aufweisen, in welchem Verhältnis sie gemischt und wie sie geschichtet sind. Bekannt ist bislang, dass der Grund überwiegend aus Stufensandstein besteht.

Bauarbeiten ab Oktober

Die Bodenbeschaffenheit untersucht das Ingenieurbüro mittels mehrerer Verfahren: Bei Schürfungen gräbt ein Bagger einen Schlitz in den Boden. Tieferen Erdschichten wird bei Kernbohrungen eine Bodenprobe entnommen. Bei der Rammsondierung wird eine Lanze in den Boden getrieben, um anhand des Widerstands die Festigkeit der Steine und Erden zu bestimmen. Ende Juli wird das Ingenieurbüro voraussichtlich sein Gutachten zur Bodenbeschaffenheit vorlegen“, sagt Schwarz. Dann wird klar sein, welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, und der Bauauftrag wird deutschlandweit ausgeschrieben. Schwarz nimmt an, dass die Bauarbeiten im Oktober beginnen können.

Der leitende Baudirektor geht davon aus, dass nur die Böschung saniert werden muss. „Trotzdem muss die Straße währenddessen wahrscheinlich halbseitig gesperrt werden, bei größeren Maßnahmen auch vollständig“, gibt Baurätin Vera Schmidt zu bedenken. Wie lange die Arbeiten dauern werden, kann Schwarz derzeit noch nicht absehen, weil Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen ja noch unbekannt seien. Dementsprechend können auch die Kosten noch nicht abgeschätzt werden. Klar ist nur, dass das Land Baden-Württemberg als Straßenbaulastträger die Finanzierung übernehmen wird.