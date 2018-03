EsslingenSchon lange ist der Parksuchverkehr in der östlichen Altstadt Anwohnern, Geschäftsleuten und der Stadtverwaltung ein Dorn im Auge. Weil erste Korrekturen der Verkehrsführung im vergangenen Jahr bislang keinen durchschlagenden Erfolg gezeigt haben, will man nun nachbessern. Der Ausschuss für Technik und Umwelt sollte eigentlich am Montag darüber entscheiden, ob die Fußgängerzone in der Küferstraße bis zur Ritterstraße sowie in der Strohstraße bis zur Spritzengasse erweitert werden soll. Doch die CDU machte dem Gremium einen Strich durch die Rechnung: Sie beantragte, das Thema zu vertagen – zum Unmut ihrer Ausschusskollegen.

Denn außer der