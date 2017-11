Anzeige

(pih) - Martin Schön ist geradezu ein Tausendsassa, was die Historische Bürgergarde der Alten Reichsstadt Esslingen angeht: Es gibt kaum ein Amt, das er noch nicht bekleidet hat. Für seinen ehrenamtlichen Einsatz hat Schön, der Ehrenmitglied, stellvertretender Kommandant und Fahnenbegleiter in der Bürgergarde ist, am Freitag die städtische Jubiläumsmünze in Gold erhalten.

Bürgermeister Ingo Rust hat sie ihm überreicht. „Solch ein langjähriges und intensives Engagement ist nicht alltäglich“, lobte Rust. Seit 1962 ist Martin Schön Mitglied der Bürgergarde. Angefangen hat er als Fanfarenspieler im Fanfarenzug. Danach war er