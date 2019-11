EsslingenBegonnen hat alles mit riesigen Glubschaugen. „Diesem Blick kann man einfach nicht widerstehen“, erklärt Volker Weinhold und deutet auf eine Ente auf dem Tisch vor sich – Blechspielzeug mit dem Herzensbrecher-Blick. Ente gut, alles gut – galt aber in diesem Fall nicht für den Fotografen, Künstler und Ausstellungsmacher aus Berlin. Ein Pinguin kam hinzu. Und so ging es weiter. Bis er und sein Geschäftspartner Sebastian Köpcke 230 mechanische Blechspielzeuge zusammengesammelt hatten. 180 dieser hyperaktiven Tiere zeigen sie von Sonntag, 1. Dezember, bis Sonntag 1. März, im Stadtmuseum im Gelben Haus in Esslingen unter dem Titel „Mechanische