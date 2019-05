EsslingenWer bin ich? Was steckt in mir?“ Diesen Fragen gingen acht straffällige oder von Straffälligkeit bedrohte Männer und Frauen bei einem kreativen Workshop nach. Und sie entdeckten die Kraft von Bleistift, Pinsel und Farbe, von Linien und Flächen, von Licht und Schatten. Und sie entdeckten ein Stück weit auch sich selbst, das eigene Ich und ihre Identität. Es entstanden beeindruckende Porträts, die nun als Wanderausstellung „Me Myself“ auf Tour geschickt werden. „Diese Menschen macht so viel mehr aus als Schwierigkeiten, Problemlagen und Straffälligkeiten“, konstatierte Matthias Merz, Aufsichtsratsvorsitzender der Bewährungshilfe Stuttgart, bei der