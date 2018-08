Esslingen Salim Younis ist verzweifelt. Eigentlich hatte sich gerade alles gefügt für den jungen Mann, der vor zwei Jahren aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. Zwei Monate lang hatte er ein Praktikum bei einem Bauunternehmen gemacht – und sich dabei so gut angestellt, dass die Firma ihn unbedingt als Auszubildenden einstellen will. Auch die Berufsschule würde ihn aufnehmen – und er selbst will gerne Maurer werden. Doch das Esslinger Ausländeramt macht ihm nun einen Strich durch die Rechnung. Die Behörde fordert einen Sprachnachweis, den Younis nicht liefern kann. Deshalb lehnt sie den Antrag auf Ausbildungserlaubnis ab. Damit könnte der