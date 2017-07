In der Flandernstraße ist das erste der vier geplanten Hoffnungshäuser für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten in Esslingen bezugsfertig. Ab Dienstag können die ersten Bewohner einziehen. Beim Tag der offenen Tür am Samstag haben sich zahlreiche Nachbarn über das Konzept informiert.

