EsslingZum Essen sind sie nicht gedacht, die bunt verzierten Cupcakes, opulenten Hochzeitstorten, riesigen Zuckerstangen und bunten Donuts, die den Unteren Turmraum des Stadtmuseums seit Montagabend in ein veritables Schlemmerparadies verwandeln. Die Leckereien sind nur Augenschmaus, den Schülerinnen und Schüler der Zollberg-Realschule mit viel Liebe zum Detail aus Styropor, Stoff, Papier, Filz, Perlen und Wolle im Kunstunterricht kreiert haben.

Das Kunstprojekt „Eat-Art“, zu deutsch Ess-Kunst, entstand in Anlehnung an die aktuelle Sonderausstellung „In aller Munde. Aspekte unserer Esskultur“, die noch bis zum 14. Oktober im Gelben Haus am