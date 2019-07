Esslingen/StuttgartBoah, krass! Hast du echt zwei verschiedene Augenfarben?“ – Diese und ähnliche Fragen begleiten Natalie Haas aus Stuttgart schon ihr Leben lang. Die 22-Jährige ist die berühmte Eine in einer Million – beinahe jedenfalls. Sie hat zwei unterschiedliche Augenfarben – in ihrem Fall ist das linke Auge blau und das rechte ist braun. Das seltene Phänomen nennt sich Heterochromia iridis, oder Iris-Heterochromie. Etwa vier Menschen in einer Million leben aktuell damit. Rein statistisch gesehen gibt es im ganzen Regierungsbezirk Stuttgart (Rund 4 Millionen Einwohner) 16 Menschen mit Heterochromie.

Natalie Haas ist eine davon.