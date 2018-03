Anzeige

EsslingenDer Aufzug an der Esslinger Bahnhofsunterführung ist ein Dauerthema. Montagnachmittag kündigte die Deutsche Bahn noch an, dass der kaputte Fahrstuhl wieder funktioniert. Wer aber am Tag darauf die neue Anlage benutzen wollte, stand wie die vergangenen Monate vor einem Bauzaun. Die Lampen im Schacht blinkten rot auf – es ging nichts. Bahnsprecher Werner Graf erklärte, dass es erneut technische Schwierigkeiten gegeben habe. Deshalb musste die Firma Schindler erneut anrücken und sich um den Aufzug kümmern. Am späten Nachmittag hieß es von der Bahn, dass der Aufzug wieder laufe. Ob das wirklich so war, konnte die EZ bis Redaktionsschluss nicht überprüfen.

Treppe statt Aufzug

Am Montagnachmittag hatte es für Reisende mit Gehbehinderung, Rollstuhl oder Kinderwagen einen kurzen Lichtblick gegeben. Wer auf den Aufzugknopf drückte, für den öffneten sich die Türen – allerdings funktionierte das nur für wenige Stunden. Viele Reisende waren gar nicht darauf gefasst, ignorierten den funktionierenden Aufzug und nahmen die Treppe. So zum Beispiel Anna Earley. Die 29-jährige Englischlehrerin wollte gerade ihren schweren Kinderwagen hochhieven, als ihr ein Bauarbeiter aus der Unterführung zurief, dass sie doch den Aufzug nehmen könne. „Ich bin überrascht, dass er wieder geht. Der Fahrstuhl funktionierte ja seit Ewigkeiten nicht. Ich finde es nur schade, dass es so lang gedauert hat. Es gibt nämlich viele Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind und die Treppe nehmen mussten“, findet Anna Earley. Genau das mussten Menschen mit Gehbehinderung aber wieder tun: Treppensteigen.

Für viele Bahnreisende ein großes Ärgernis. Auch auf der Facebookseite der Eßlinger Zeitung lassen Leser ihrem Unmut freien Lauf. Birgit Polzer zum Beispiel betitelt das Hin- und Her mit der Bahn als „Lachnummer“, Mareike Ha als „never ending story“. Annett Schleier Hübsch findet, dass „der Aufzug ja mehr kaputt ist, als dass er funktioniert.“ Torsten Vesely ist ebenfalls empört: „Meine Frau und ich meiden seit Monaten den Esslinger Bahnhof. Es ist nur noch peinlich!“

Selbst wenn der Aufzug am späten Dienstagnachmittag wieder zum Laufen gebracht wurde: Es bleibt die Frage, wie lange er wohl durchalten wird. Fakt ist: Ab Mai wird der veraltete Aufzug an Gleis sieben und acht ausgetauscht. Die Bauarbeiten sollen drei Monate dauern. Die Einschränkungen am Esslinger Bahnhof nehmen vorerst also kein Ende.