EsslingenMenschen mit Gehbehinderung, Rolli oder Kinderwagen können aufatmen: Der Aufzug an der Esslinger Bahnhofsunterführung ist seit Montagnachmittag wieder in Betrieb. Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, dass der neue Fahrstuhl am Bahnhofsvorplatz wieder läuft. Die Herstellerfirma Schindler habe den Aufzug am Nachmittag an die Deutsche Bahn übergeben. „Wir freuen uns, dass wir die Anlage unseren Kunden wieder zur Verfügung stellen können“, sagt der Sprecher.

Seit vielen Monaten war der kaputte Fahrstuhl an der Esslinger Bahnhofsunterführung ein großes Ärgernis für Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist. Sie mussten in Mettingen