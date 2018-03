EsslingenEigentlich sollte der Fahrstuhl an der Esslinger Bahnhofsunterführung seit einem Monat wieder funktionieren. Doch seit der offiziellen Inbetriebnahme am 26. Februar geht er mal, dann mal wieder nicht. Das bestätigten die Landtagsabgeordnete der Grünen, Andrea Lindlohr, sowie Stimmen aus dem sozialen Netzwerk Facebook. Für Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhl und Kinderwagen ist der komplett neu eingebaute Aufzug also nur bedingt hilfreich. Weshalb der Fahrstuhl immer wieder ausfällt, dazu hat die Bahn bis Redaktionsschluss keine Stellung bezogen. Um dagegen zu protestieren, startet der Ortsverband der Esslinger Grünen am kommenden Montag um 15