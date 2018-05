EsslingenDas Trauerspiel um die Aufzüge am Esslinger Bahnhof geht weiter. Hatte die Nachricht im April, der Fahrstuhl von der Unterführung hoch zum Bahnhofplatz verrichte wieder seinen Dienst, für Entspannung gesorgt, kann davon keine Rede mehr sein. „Statistisch gesehen, befördern Aufzüge alle 72 Stunden die gesamte Erdbevölkerung. Zu dieser beeindruckenden Leistung tragen leider nur zwei der insgesamt vier Aufzüge am Esslinger Bahnhof regelmäßig ihren Teil bei“, lässt sich der Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel süffisant vernehmen. Denn die beiden anderen Fahrstühle, nämlich die am Bahnhofplatz und an den Gleisen 7/8, würden immer wieder