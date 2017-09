Esslingen (red) - Die Deutsche Bahn hat damit begonnen, den Aufzug am Bahnhofplatz zu reparieren. Das sei ein Grund für vorsichtigen Optimismus, findet der Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel. Denn für Berufspendler, Reisende und vor allem Menschen mit Handicap sei der gefühlt „dauerdefekte“ Aufzug leider längst zu einem gewohnten Anblick geworden. Der Aufzug soll voraussichtlich Ende November wieder in Betrieb genommen werden. Der ebenfalls störungsanfällige Aufzug am Bahnsteig 7/8 soll dann Anfang des kommenden Jahres ausgetauscht werden, bestätigt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Grübel zeigt sich erleichtert. Er habe