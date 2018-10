EsslingenEine bildschön illuminierte und sehr gut besetzte Stadtkirche, ein gespannt auf Egberto Gismonti wartendes Publikum, Beifall und Bravo-Rufe schon vor dem ersten Ton – und dann fehlt das Tuch. Jenes kleine Stück griffiges Gewebe, das auf dem Oberschenkel liegend das Instrument des Ausnahme-Gitarristen am Rutschen hindert. Die Irritation währt kurz, das gute Stück taucht wieder auf, und die ersten Klänge der zehnsaitigen Gitarre eröffnen das vierte Esslinger Jazzfestival. Das diesjährige Programm hat Initiator Maximilian Merkle in engem Kontakt mit dem renommierten Münchner Label ECM-Records gestaltet. Dort hat nicht nur der in Esslingen lebende