Wie spreche ich jemanden an, den ich nicht kenne und der aus einem anderen Kulturkreis kommt? Am besten gar nicht. So dachten viele Schüler der John-F.-Kennedy-Schule vor dem World LAB, einem interkulturellen Werteprojekt an der kaufmännischen Berufsschule. Zumindest 38 der insgesamt 1300 Schüler aus den verschiedensten Herkunftsländern dürften jetzt weniger Berührungsängste haben. Die Teilnehmer einer Flüchtlingsklasse und einer Vollzeitklasse haben gelernt, aufeinander zuzugehen und miteinander in Dialog zu kommen.

