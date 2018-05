Als graues Ungetüm baut er sich vor einem auf: Der November steht vor der Tür - und erinnert den Menschen wieder auf Schritt und Tritt an seine Vergänglichkeit. Allerseelen, Totensonntag, Volkstrauertag. . . Dabei kann man sich hier noch gelassen zurücklehnen. Denn wie vom Himmel geschickt hat „Bild“ jetzt enthüllt, dass die Menschen im Ländle am längsten in ganz Deutschland leben. Zwischen 81,5 und 82 Jahre warten im Kreis Esslingen oder im benachbarten Stuttgart auf ein schwäbisches Durchschnittsbaby. Geringfügig mehr Lebenszeit stellt nur der Kreis Tübingen seinen Neubürgern in Aussicht, während man rund um