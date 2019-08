Esslingen (red) Facebook, Pushdienst, E-Paperapp - die Liste der Kanäle der Eßlinger Zeitung ist mittlerweile lang. Zu Veranschaulichung haben wir hier alle Kanäle übersichtlich abgebildet in einer PDF.

Unsere Themen erreichen uns über verschiedene Wege. Viele setzen wir selbst. Auch über Zuschriften unserer Leser erreichen uns immer wieder neue interessante und wichtige Thematiken. Auch durch Pressemitteilungen aus Rathäusern, von Vereinen oder Firmen oder über Agenturen wie die dpa bekommen wir Neuigkeiten.

Kaum passiert, schon liest man es bei uns. Auf der Internetseite der Eßlinger Zeitung bereiten unsere Online-Redakteure die Artikel aus der Zeitung auf, aber sie stellen auf der Seite auch Bildergalerien, Videos und Polizeimeldungen zur Verfügung. Den Internet-Auftritt gibt es für den Computer und für mobile Geräte. www.esslinger-zeitung.de

In den sozialen Medien wie Instagram, Facebook und Twitter informieren wir über aktuelle Ereignisse, teilen Artikel sowie Videos und Bilder des Tagesgeschehens.

Unser E-Paper bietet die Möglichkeit, die EZ überall auf mobilen Geräten und dem Computer zu lesen. Sie enthält alle Inhalte der gedruckten Ausgabe, dazu kann der Leser die Schriftgröße anpassen. www.esslinger-zeitung.de/epaper





Mit unserem Vorabend-E-Paper haben unsere Abonnenten die Chance, die Lokalausgabe zu lesen, bevor sie gedruckt wird. Täglich ab 19 Uhr ist das E-Paper verfügbar. www.esslinger-zeitung.de/epaper





Die gedruckte Ausgabe der Eßlinger Zeitung erscheint seit mehr als 150 Jahren täglich – bis auf Sonn- und Feiertage – und regt mit wichtigen Nachrichten und interessanten Geschichten aus der Region und der gesamten Welt zum Lesen und Diskutieren an.





In dem wöchentlichen Newsletter bekommen Abonnenten einen Überblick, was in der Woche wichtig war. Zudem gibt es Veranstaltungs- und Ausflugtipps fürs Wochenende sowie gelegentlich Gewinnspiele. Der Newsletter wird immer freitags um 14 Uhr verschickt. www.esslinger-zeitung.de/newsletter

Seit Juli bietet die Eßlinger Zeitung einen Push-Nachrichtendienst an. Mehrmals am Tag werden wichtige oder eilige Nachrichten direkt auf den Bildschirm geschickt. Sie sind auf Smartphone und Computer empfangbar. www.esslinger-zeitung.de/push





Wir sind auf vielen verschiedenen Veranstaltungen in der Region präsent. Dazu zählen zum Beispiel unsere Sommerredaktion und die Leserstammtische auf dem Sommerfest, bei denen wir mit unseren Lesern ins Gespräch kommen.