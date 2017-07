Für die Lehrer und Schulleiter sind die letzten Wochen und Tage vor den Sommerferien ohnehin schon eng getaktet. An der Schule am Schillerpark und an der Katharinenschule ist ihr Aufgabenkatalog in diesem Jahr noch größer geworden: Schließlich sollen die oberen Klassen der Katharinenschule vom kommenden Schuljahr an mit der 500 Meter entfernten Gemeinschaftsschule am Schillerpark zusammengelegt werden. Die Katharinenschule wird damit zu einer eigenständigen Grundschule, die fusionierte Gemeinschaftsschule Innenstadt - so ihr Arbeitstitel - zu einer auf sechs Zügen angelegten Einrichtung mit den beiden Standorten