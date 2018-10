Esslingen (do) - Wer sich künftig auf der B 10 nicht an Tempo 80 hält, muss damit rechnen, zur Kasse gebeten werden. Ab Donnerstag gehen dort zwei Messanlagen in Betrieb.

Seit März 2010 gilt auf der B 10 und B 313 ein neues Tempolimit. Es schreibt vor, dass Autos zwischen dem Autobahnanschluss Wendlingen und dem Stadtgebiet Stuttgart maximal 80 Stundenkilometer fahren dürfen. Für Lastwagen gilt Tempo 60. Bisher haben das Esslinger Ordnungsamt und die Polizei nur sporadisch kontrolliert. Jetzt wird die Praxis weiter verschärft.

Zwei Messanlagen ermöglichen es, den Verkehr rund um die Uhr zu überwachen. Mit diesem Schritt wolle