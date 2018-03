Auf den Zug zum ICE im Handy springt keiner auf

ESSLINGEN: Internet-Werbung für Ersthelfer-Notfallnummer im Mobiltelefon - Rettungsdienste und Polizei warnen

Bei ICE denkt man spontan an den Schnellzug, den Intercity-Express. Doch die Abkürzung steht auch für „In Case of Emergy“, was so viel bedeutet wie im Notfall. Unter diesem Kürzel soll nun im Handy jene Telefonnummer gespeichert werden, über die Rettungskräfte nach einem Notfall einen Angehörigen benachrichtigen können. Eine auf den ersten Blick gute Idee - die allerdings weder beim DRK-Rettungsdienst noch bei der Polizei bekannt ist und bei näherer Betrachtung für nicht sinnvoll erachtet wird.