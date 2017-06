Ihr Hab und Gut hatten sie zwar verloren. Ihre Sprache und kulturelle Identität war den Letten, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs für einige Jahre in Esslingen Zuflucht fanden, aber geblieben. So entwickelte sich vor allem in der Pliensauvorstadt - deren Bewohner hatten im Oktober 1945 für das lettische Sammellager ihre Wohnungen räumen müssen - ein reges kulturelles Leben. Höhepunkt war dann im Mai 1947 das größte lettische Sängerfest in Deutschland, zu dem es rund 1000 Sängerinnen, Sänger und Folkloregruppen sowie Tausende Zuschauer auf die Sirnauer Wiesen zog.

Anzeige /* */ var w =