(red) -Ohne Zeitung in den Urlaub gehen? Für viele Reisende undenkbar. Immer top informiert sein über das Geschehen in der Welt und der Heimatregion - das ist jetzt auch im Urlaub möglich. Denn die Eßlinger Zeitung startet in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen im Kreis Esslingen eine Urlaubsaktion. Dabei muss man als Abonnent im Urlaub nicht auf die Zeitung verzichten. Sie wird kompakter sowie kleiner und passt sogar in die Hosentasche - Smartphone oder Tablet machen es möglich. Aber: Die Qualität des Inhalts bleibt gleich.

