EsslingenVideokameras am Esslinger Bahnhof hatten alles festgehalten und so konnten am ersten Verhandlungstag vor dem Stuttgarter Landgericht die Prozessbeteiligten zusehen, wie die Angeklagte am 10. April 2018 gegen 2.35 Uhr eine junge Frau, die sich gerade umgedreht hat und im Weggehen war, von hinten angriff, sodass diese zu Boden ging. Und das vor den Augen von zwei Polizeibeamten. Die 25-Jährige muss sich nun wegen versuchten Mordes vor der 1. Großen Strafkammer verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Schülerin aus Wut wegen einer vorangegangenen Beleidigung mit einer Schere fünf Mal auf die am Boden liegende 23-Jährige