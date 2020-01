EsslingenDie Zukunft der Klimaschutzpolitik erläuterte vor Kurzem der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller. Sein Vortrag bildete den Abschluss des aktuellen Studium generale der Hochschule Esslingen, das in diesem Semester den Titel „Klimawandel – ist die Welt noch zu retten?“ trug.

Der prominente Redner zog viele Besucher an. Der Senatssaal war so voll, dass der Vortrag per Videostream in zwei benachbarte Hörsäle übertragen werden musste. Und wie sieht nun die Klimapolitik der Zukunft aus? Im Prinzip natürlich so, wie die der Grünen im Südwesten, lautete das wenig überraschende Ergebnis.

Baden-Württemberg sei Vorreiter