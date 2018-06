Anzeige

EsslingenDie Ereignisse überschlagen sich in Berlin, die Regierungskoalition arbeitet im Krisenmodus. Der Konflikt zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze wird immer mehr zur großen Zerreißprobe für die Union.

Wir haben dazu ein Interview mit dem Esslinger CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Grübel geführt.

Herr Grübel, wie beurteilen Sie aktuell die Situation im Konflikt zwischen Merkel und Seehofer?

Die Lage ist ernst. Das ist keine Plattitüde. Die Lage ist sehr ernst.

Was hat Seehofer vor?

Er möchte an der deutschen Grenze Flüchtlinge zurückweisen, die bereits in anderen Ländern der EU als Asylbewerber registriert sind und daher kein Recht haben, nach Deutschland einzureisen. Das ist ja bekannt. Wie das im Detail aussehen soll, weiß aber niemand außer den direkt Beteiligten. Keiner aus der Fraktion kennt Seehofers Masterplan. Daher halte ich es für sehr schwierig, in eine sachliche Auseinandersetzung dazu einzutreten. Ich kann nicht über irgendetwas reden, das ich nicht kenne.

Die Bundeskanzlerin strebt eine europäische Lösung an und braucht dafür Zeit. Was müsste passieren, dass es noch zu einer Einigung kommt?

Eigentlich lohnt sich der Streit darum gar nicht. Selbst wenn wir damit beginnen, anderswo registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen, könnten wir kaum verhindern, dass sie doch ins Land kommen. Wir können ja nicht die ganze deutsche Grenze abriegeln. Und wenn Länder wie Griechenland oder Bulgarien als Reaktion auf das deutsche Verhalten die Flüchtlinge nicht mehr registrieren würden, wären uns auch die Hände gebunden. Insofern geht es da eher um etwas Symbolisches.

Nämlich?

Seehofer möchte Stärke, Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit demonstrieren.

Wie ist Ihre Position in der Frage?

Beide Seiten haben etwas für sich. Flüchtlinge können sich nicht das Land aussuchen, in dem sie bleiben möchten. Und natürlich müssen wir das durchsetzen.

Warum tut sich Merkel so schwer damit?

Es ist nicht so, dass die Kanzlerin das Problem nicht lösen will. Sie geht nur einen anderen Weg als Seehofer. Sie möchte auf der Tagung des Europäischen Rates in zwei Wochen eine europäische Lösung erreichen. Man kann sagen: Merkel bedient den Kopf und Seehofer den Bauch.

Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist auf der Seite Seehofers. Haben Sie für ihn Verständnis?

Nein. Ein nationaler Alleingang in so einem wichtigen und sensiblen Thema schadet Deutschland und schadet auch Europa. Wir sind so ein großes und wichtiges Land innerhalb der EU, daher würde ich sogar so weit gehen und sagen: Ein Alleingang wäre eine Gefährdung für die ganze EU.

Warum lenkt weder Seehofer noch die Kanzlerin ein?

Die Gründe liegen wohl im Persönlichen. Es ist eine Frage der Chemie. Das Verhältnis zwischen den beiden ist gelinde gesagt schwierig. Wenn es anders wäre, hätten sie längst eine gemeinsame Lösung für das Problem gefunden.

Es heißt, innerhalb der CDU gebe es viele, die nicht mehr bereit sind, Merkels Kurs in der Flüchtlingsfrage zu folgen. Bröckelt der Rückhalt für sie?

Nein. In der Sache gibt es sicher viele, die sich einen strikten Kurs im Umgang mit Flüchtlingen wünschen. Aber in der Fraktion gibt es für Merkel und ihren Weg einer europäischen Lösung viel Solidarität. Und man darf nicht vergessen, der Kurs ist heute ein anderer als vor zwei oder drei Jahren. Es kommen viel weniger Flüchtlinge zu uns, was an den Regelungen zum Familiennachzug und am Abkommen mit der Türkei liegt. Aber das geht jetzt in der Auseinandersetzung völlig unter. Noch einmal: Die große Mehrheit in der CDU möchte, dass beide sich einigen.

Wie groß ist die Chance noch, dass es dazu kommt?

Schwer zu sagen. Seehofer will sich am Montag mit seiner Partei abstimmen. Wenn niemand einlenkt und kompromissbereit ist, droht uns eine ausgewachsene Regierungskrise.

Das Interview führte Gerd Schneider.