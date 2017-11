Anzeige

Schlimm genug, dass es am Esslinger Bahnhof seit Langem immer wieder Probleme mit defekten Aufzügen gibt. Dass nun aber ausgerechnet während des Weihnachtsmarkts der wichtigste Fahrstuhl ausfällt und Menschen mit Handicap so keine Möglichkeit haben, von den Bahngleisen in die Stadt zu gelangen, ist ein Armutszeugnis für die Bahn. Denn sie weiß schon lange um das Problem - und ihr dürfte auch nicht verborgen geblieben sein, welch ein Magnet der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in der Region und darüber hinaus ist. Der fehlende barrierefreie Zugang zum Bahnhof in dieser Zeit ist in