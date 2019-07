EsslingenDas Land Baden-Württemberg weist eine Vielzahl an archäologischen Fundstätten auf und jedes Jahr kommen neue, teilweise bedeutende Funde hinzu. Die wichtigsten von ihnen präsentiert das Landesamt für Denkmalpflege in einer jährlichen Buchveröffentlichung. Jetzt wurde im Landesamt in Esslingen der Band zu den Ausgrabungen des Jahres 2018 vorgestellt. Unter den 79 Beiträgen finden sich auch Berichte zu archäologischen Funden aus dem Landkreis Esslingen.

Claus Wolf, der Präsident des Landesamts für Denkmalpflege, hob bei der Vorstellung des rund 350 Seiten umfassenden Bands „Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2018“ in Esslingen