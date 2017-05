Esslingen (red) - Am Montag, 29. Mai, kommt es auf der Entengrabenstraße am Innenstadtring zwischen Ottilienplatz und Wolfstor zu Behinderungen. Im Auftrag der Stadt Esslingen wird dort mit dem Austausch der defekten Schachtabdeckungen begonnen. Hierfür wird die Spur des Innenstadtrings in Fahrtrichtung Vogelsangbrücke zwischen Ottilienplatz auf der Höhe des Finanzamts für voraussichtlich drei Tage gesperrt.

