April gibt einen Vorgeschmack auf den Sommer

Kreis Esslingen Wärmster April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen präsentiert sich sonnenreich und sehr trocken

Der vergangene Monat geht als der wärmste April seit Beginn der Wetterauszeichnungen in die Geschichte ein. Die Statistik des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart zeigt, dass die vergangenen Wochen in der Region extrem warm, sehr trocken und überaus sonnenreich waren.