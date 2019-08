Esslingen Zuletzt hatten sich auf dem Esslinger Hengstenberg-Areal die Türen eines Drogeriemarkts geschlossen – nun sollen neue Türen aufgehen. Es dauert zwar noch bis zum Spätsommer 2021, doch schon jetzt ist klar: Die AOK will auf dem Areal in der Weststadt ein neues Gesundheitszentrum eröffnen und dank der neuen räumlichen Möglichkeiten, die sie in einem Neubau in der Mettinger Straße findet, ihre Angebote weiter ausbauen.

Die ersten Arbeiten auf dem Baufeld K2 östlich der Zentrale des Verbands Südwestmetall laufen bereits, Bauherr ist die Esslinger Wohnungsbau (EWB). Innerhalb von knapp zwei Jahren wird dort laut den Planungen ein