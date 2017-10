Anzeige

Von Alexander Maier





Der Berg hat gerufen, und zahlreiche Bürger aus Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler und Oberhof sorgten für ein volles Haus bei der jüngsten Einwohnerversammlung. Der Bürgerausschuss hatte bewusst für eine kurze Tagesordnung plädiert, um viel Raum für Diskussionen zu lassen - vor allem über den Flächennutzungsplan. Intensiv hatte der Ausschuss über sei­ne Stellungnahme diskutiert und zu keinem einstimmigen Votum gefunden. Doch in der Einwohnerversammlung wartete die Stadt zur Überraschung aller mit einer korrigierten Planung auf. So rückte ein ganz anderes Thema bei vielen Bürgern in den Fokus: die geplante Erschließung des Stöckenbergwegs, denn die soll den dortigen Anwohnern nicht nur Verbesserungen bringen, sondern auch einiges kosten.

Pfarrweinberg rückt in den Fokus

Bernd Ziegler, der Vorsitzende des Bürgerausschusses, zog eine positive Bilanz der abgelaufenen Amtsperiode. Bei der Diskussion um den künftigen Flächennutzungsplan sieht Ziegler „einen klassischen Zielkonflikt“: Einerseits gelte es, wertvolle Freiflächen möglichst zu erhalten - andererseits weiß der Ausschuss-Vorsitzende um die Schwierigkeiten, am Berg passenden Wohnraum zu finden. Nach „vielen in der Sache harten Diskussionen“ habe sich der Ausschuss auf einen Kompromiss geeinigt: Einige der von der Stadt gewünschten Neubauflächen werde man mittragen, bei anderen wie dem Pfarrweinberg geht der Daumen nach unten.

Handlungsbedarf sieht der Bürgerausschuss bei der Nahversorgung - vor allem ein Lebensmittelmarkt wäre vielen Menschen am Berg ein großes Anliegen. Doch da konnte Wolfgang Ratzer, der Vize-Chef des Stadtplanungsamtes, wenig Hoffnung machen: „Wir haben mit verschiedenen großen Anbietern gesprochen, die jedoch nach näherer Prüfung alle abgewinkt haben.“ Und auch die Hoffnung, mit der Bonus GmbH, einer Filialkette mit gemeinnützigem Ansatz, einen passenden Partner zu finden, haben sich zerschlagen, weil sich bei 4300 Personen im direkten Einzugsbereich kein betriebswirtschaftlich vertretbarer Umsatz erwarten ließe. So hätte die Stadt für fünf Jahre je 100 000 Euro zuschießen müssen, was wiederum das Rathaus nicht vertretbar fand.

Vergleichsweise reibungslos ging die Debatte über den Vorentwurf zum Flächennutzungsplan über die Bühne. Überraschend korrigierte Stadtplanungs-Vize Ratzer bisherige Überlegungen der Stadt: Weil sich am Koßmänneweg mit dem Wendehals eine Vogelart angesiedelt hat, der man nicht in die Quere kommen möchte, hat die Stadt ihre Pläne für diesen Bereich zurückgestellt - nun rückt wieder der Pfarrweinberg in den Blick. „Damit sind wir am Berg wieder auf dem Stand des alten Flächennutzungsplans“, versicherte Ratzer.

Während die neuen Bestattungsformen am Hegensberger Friedhof und die Betreuungssituation in der Grundschule beifällig zur Kenntnis genommen wurden, sorgte die geplante Erschließung des Stöckenbergwegs bei Anwohnern für Unruhe: Weil die Straße noch nie entsprechend dem Bebauungsplan ausgebaut wurde, sind die Grundstücksanlieger mit 95 Prozent der Baukosten dabei. „Ich weiß, dass das nicht gern gesehen wird, aber der Ausbau ist nötig“, erklärte Tiefbauamts-Chef Uwe Heinemann. Die Planungen sollen 2018 beginnen, die Bauarbeiten könnten 2020 starten. „Wer will den Ausbau eigentlich?“, fragte ein Anwohner. Und ein anderer wollte wissen: „Können wir bei der Planung mitreden, damit es keinen Luxusausbau gibt?“ OB Jürgen Zieger sagte zu, die Bürger rechtzeitig zu informieren und ihnen Gelegenheit zu bieten, ihre Meinung zu sagen. Entscheiden müsse der Gemeinderat.

Daniel Salen wird auf Anhieb Stimmenkönig

Abschied: Der Bürgerausschuss für Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler und Oberhof musste während der jüngsten Einwohnerversammlung einen Aderlass hinnehmen: Mit Michaela Haubensak, Claudia Wild, Erich Zeh, Marisa Jorda Kuenkel-Motzkau, Heidi Mangel, Christoph Bilder und Peter Lorenz haben sich sieben bewährte Kräfte verabschiedet - die meiste Erfahrung hatte Lorenz, der es auf drei Amtsperioden im Ausschuss brachte.

Neubeginn: Nur neun Kandidaten standen zu Beginn der Einwohnerversammlung auf dem Stimmzettel - 15 neue Bürgerausschuss-Mitglieder waren jedoch zu wählen. Drei weitere Bewerber warfen am Abend noch rasch ihren Hut in den Ring - Daniel Salen holte auf 150 abgegebenen Wahlzetteln (einer war ungültig) stolze 141 Stimmen und wurde auf Anhieb Stimmenkönig. „Ich hatte morgens in der Zeitung gelesen, dass noch Kandidaten gesucht werden, und habe beschlossen, mich auch zur Wahl zu stellen“, erklärte Salen, den viele durch sein Engagement im TV Hegensberg kennen. Außerdem wurden in den Bürgerausschuss gewählt: Rainer Schlienz (134 Stimmen), Bernd Ziegler (133), Michael Palmert (127), Claudia Spieth (120), Berthold Feller (119), Thomas Mühleisen (119), Götz Bastanier (117), Benjamin Fink (117), Marlen Schmidt (114), Josef Herzeg (108) und Holger Matthaei (106).