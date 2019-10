EsslingenEin langer Fragebogen, großformatige Luftbildaufnahmen und süße Schokolade – Bürger und die Stadt haben am Dienstagabend über die Zukunft der Ritterstraße diskutiert. Denn: Die Ritterstraße soll zur Fußgängerzone werden. Es war bereits die zweite Veranstaltung auf der Anwohner, Gewerbetreibende und Eigentümer über die Gestaltung der Ritterstraße gesprochen haben.

In der Schickhardt-Halle im Alten Rathaus sind die Tische bereits so gestellt, dass später verschiedene Gruppen daran arbeiten können. Doch bevor es in die Diskussionsrunden geht, begrüßt Gerhard Gorzellik, Leiter des Ordnungsamts, die zahlreichen Besucher. Die Stühle im Raum