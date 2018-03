wahlkreis nürtingen

Anton Stark, der kürzlich in Kirchheim seinen 80. Geburtstag feierte, hat dem Bundestag von 1965 bis 1990 angehört. Das Direktmandat hat sich der Bauernsohn von der Ostalb stets mit großem Vorsprung gesichert. Bis 1980 vertrat er den Wahlkreis Nürtingen-Böblingen, später den Wahlkreis Nürtingen. Der Jurist war von 1983 bis 1984 der Vorsitzende des Rechtsausschusses. Stark ist als kantiger Jurist in Erinnerung geblieben. So hat er sich 1989 auch gegen den Widerstand von Helmut Kohl dafür eingesetzt, das Kindergeld sofort zu erhöhen.

Im Wahlkreis Nürtingen gelang es Dieter Auch, 1980 über die Landeslite in den Bundestag