EsslingenAndreas Koch, SPD-Fraktionschef im Esslinger Gemeinderat, spricht von einem „Tiefpunkt in der politischen Kultur unserer Stadt“ und damit letztlich von einem Akt, der feige sei, die Wahrheit beuge und überdies an Ausländer- beziehungsweise Migrationsfeindlichkeit grenze. Der Anlass sind Briefe, die nicht nur Koch, sondern auch andere Mitglieder der Fraktion erreicht haben. Angeblich äußern darin „Esslinger SPD-Mitglieder“ ihre Meinung zur am 11. November bevorstehenden Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers für den ausgeschiedenen Sozial-, Kultur- und Schulbürgermeister Markus Raab. Besagte Briefe tragen keine Unterschrift, sind also anonym,