EsslingenViertklässler-Eltern, deren Kinder im Herbst eine weiterführende Schule in Esslingen besuchen sollen, müssen ihren Nachwuchs an diesem Mittwoch oder Donnerstag an der Schule ihrer Wahl anmelden. Ihr Wunsch hat zwar viel Gewicht. Reichen aber die Kapazitäten an der betreffenden Schule nicht aus, müssen die Kinder eventuell an andere Häuser umverteilt werden.

Vor wenigen Wochen hatte der Landtag beschlossen, das Schulgesetz dahingehend zu ändern, dass auch aus Gründen der Ressourceneinsparung Schüler an eine andere Schule als an ihre Wunschschule umgelenkt werden dürfen. Das führt nach übereinstimmender Ansicht der geschäftsführenden