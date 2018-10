ES-Oberesslingen Wer die Kosten für den Ausbau der Oberesslinger Haldenstraße trägt, ist noch immer nicht geklärt. Auch drei Jahre nach Fertigstellung der Straße streiten sich die Anlieger mit der Stadt über die Erschließungsbeiträge. In der Haldenstraße wächst unterdessen die Zuversicht. Nach mehreren Berichten in der Eßlinger Zeitung war auch das ZDF auf den Fall aufmerksam geworden und hatte im Sommer in seinem Wissensmagazin „Terra Xpress“ einen zehnminütigen Beitrag über die Auseinandersetzung gesendet. Seither findet Günter Luippold, Sprecher der Interessengemeinschaft Haldenstraße, jede Menge Post in seinem Briefkasten. „Ich hätte nie gedacht,