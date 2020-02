EsslingenIm Gespräch ist Christa Böhm offen, zugewandt, am Gegenüber interessiert und gleichzeitig ruhig und besonnen. Mit diesen Eigenschaften ist die 66-Jährige prädestiniert für ihre Aufgabe als Patientenfürsprecherin am Klinikum Esslingen. In dieser ehrenamtlichen Funktion hat sie ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte der Patienten. Als Interessenvertreterin der Patienten und ihrer Angehörigen nimmt sie Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge und durchaus auch mal Lob entgegen. Initiiert wurde dieser Dienst, der für die Patienten kostenlos ist, im Jahr 2006 durch das Klinikum Esslingen, den Stadtseniorenrat und den Verein Esslinger Initiative, der